Технологические объекты завода под Ростовом остановили после падения БПЛА

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Технологические объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов остановлены после падения БПЛА на территорию предприятия. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что дроны рухнули в результате работы дежурных систем РЭБ.

"Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются", – сообщил Голубев.

Утром 13 марта средства радиоэлектронной борьбы уничтожили на подлете к Новошахтинску три беспилотных летательных аппарата. По словам Голубева, последствия на земле уточняются дежурными службами.

В среду российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В частности, дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Брянской и Курской областях.

Кроме того, 13 марта беспилотник атаковал нефтезавод в Рязани. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. На предприятии начался пожар, спустя время его потушили.

Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ