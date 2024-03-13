13 марта, 13:11Происшествия
Технологические объекты завода под Ростовом остановили после падения БПЛА
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Технологические объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов остановлены после падения БПЛА на территорию предприятия. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что дроны рухнули в результате работы дежурных систем РЭБ.
"Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются", – сообщил Голубев.
Утром 13 марта средства радиоэлектронной борьбы уничтожили на подлете к Новошахтинску три беспилотных летательных аппарата. По словам Голубева, последствия на земле уточняются дежурными службами.
В среду российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В частности, дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Брянской и Курской областях.
Кроме того, 13 марта беспилотник атаковал нефтезавод в Рязани. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. На предприятии начался пожар, спустя время его потушили.
Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ
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