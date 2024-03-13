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13 марта, 06:31

Происшествия

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью

Фото: 123RF/boscorelli

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников над Клинцовским и Унечским районами Брянской области, а также над Стародубским муниципальным округом. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Александра Богомаза.

По словам главы области, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на местах, добавил Богомаз.

В ночь на 13 марта системы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Курской, Воронежской и Белгородской областях. В последнем регионе в результате падения БПЛА были повреждены линии газоснабжения и электропередачи в некоторых населенных пунктах.

Кроме того, в результате украинского обстрела города Шебекино пострадал сотрудник местного промышленного предприятия. Его доставили в городскую больницу Белгорода.

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