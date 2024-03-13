Рабочий пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино – Гладков

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Сотрудник промышленного предприятия пострадал в результате украинского обстрела Шебекина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, часть снарядов упала в промышленной зоне города. У пострадавшего рабочего контузия и ссадины.

"Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – добавил Гладков.

При повторном обстреле Шебекино, предварительно, никто не пострадал. Тем не менее были выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, а также наблюдается задымление в боксе на территории местного предприятия.

Кроме того, в результате атаки ВСУ была повреждена линия электропередачи. На данный момент без света временно остаются некоторые жители Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань.

"Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток", – отметил губернатор.

По словам Гладкова, незадолго до этого система противовоздушной обороны также сработала в районе села Круглого Красненского района – был сбит еще один беспилотник самолетного типа.

При атаке БПЛА пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Временно без света находятся жители сел Круглого и Заломного. Местные спецслужбы приступили к ликвидации последствий.

Угроза ракетной опасности распространилась на территорию Белгорода. В ночь на 13 марта она была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.

Ранее Гладков сообщал, что атаке украинских войск с помощью трех беспилотников самолетного типа также подверглось село Богословка, в результате чего там была повреждена линия газоснабжения.

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