Линия газоснабжения повреждена после падения БПЛА в селе Богословка Белгородской области

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В ночь на 13 марта Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке украинских войск с помощью трех беспилотников самолетного типа. В результате падения одного из них в частном секторе села Богословка была повреждена линия газоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Второй дрон упал вне населенного пункта также в районе этого села. В данный момент оперативные службы ведут поиски его обломков.

Еще один БПЛА врезался в дерево в городе Губкин, в частном секторе. В результате произошедшего зафиксированы различные повреждения в двух домах: были выбиты окна и посечены фасады.

Гладков подчеркнул, что во всех трех случаях никто не пострадал. На местах работают оперативные и аварийные службы. Подомовой обход продолжат в светлое время суток.

Губернатор Курской области Роман Старовойт тем временем также сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников в Курском районе. Какие-либо подробности он не привел.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что десять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов Белгородской области 12 марта, шесть из них находятся в больницах. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил он.

В ночь на 12 марта над территорией РФ перехватили и уничтожили около 25 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью были сбиты 11 воздушных целей, а над Белгородской – 7.