Минобороны РФ показало видео из Теткина, куда пыталась прорваться украинская ДРГ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны РФ показало видео мирной жизни из поселка Теткино Курской области, куда пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеоролик разместили в телеграм-канале МО РФ.

"Мы защищаем государственную границу на курском направлении. Противник предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино, но мы нанесли максимальное огневое поражение живой силе противника", – заявил командир парашютно-десантной роты.

По его словам, ВСУ были вынуждены отойти, однако ДРГ даже не смогла зайти в поселок, так как еще на подходе к границе военные подразделения были остановлены стрелковым оружием и огнем артиллерии.

Потерь со стороны Вооруженных сил РФ (ВС РФ) не допущено, добавил он. Российские военнослужащие приняли бой мужественно. При этом мирные жители поселка остались в населенном пункте, подтвердил командир роты.

"Все продолжается как раньше, люди ходят в магазин, ничего не поменялось – ходят, гуляют, чувствуют нашу поддержку и верят в нас", – заключил он.

По данным Минобороны, украинская ДРГ пыталась прорваться на российскую территорию примерно в 08:00–08:25. Все четыре атаки на село Теткино были отбиты. О том, что никакого прорыва ДРГ не случилось, ранее также подтверждал губернатор региона Роман Старовойт.

После этих событий мэр Курска Игорь Куцак принял решение ввести режим дистанционного обучения для школьников на период с 13 по 15 марта.