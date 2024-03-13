Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник ВСУ самолетного типа в небе над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей в случае обнаружения обломков БПЛА не подходить к ним и не трогать, поскольку они все еще могут нанести вред. Лучше сообщить о своей находке по телефону 112.

Губернатор также объявил об отмене режима ракетной опасности в регионе.

В ночь на 13 марта силы ПВО уже сбили несколько вражеских беспилотников на территории Курской области. Какие-либо подробности случившегося и информация о возможных пострадавших пока не приводились.