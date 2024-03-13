Часть обломков дрона попала в дом в селе Графовка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в селе Графовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Часть обломков попала в частный дом, а другая часть упала в огороде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате происшествия никто не пострадал. В здании выбило окна, повреждения также зафиксировали внутри дома, уточнил глава области.

"Оперативные службы работают на месте", – добавил Гладков.

В ночь на 13 марта Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке украинских войск с помощью трех беспилотников самолетного типа. В результате падения одного из них в частном секторе села Богословка была повреждена линия газоснабжения.

Утром нынешнего дня стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников ВСУ над Клинцовским и Унечским районами Брянской области, а также над Стародубским муниципальным округом. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что никто не пострадал, разрушений также не выявили.

Как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь и утро 13 марта 58 украинских беспилотников. Ведомство уточнило, что 11 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 8 БПЛА – над Брянской, 29 аппаратов – над Воронежской, 8 беспилотников – над Курской, 1 БПЛА – над Ленинградской и еще 1 аппарат перехватили над Рязанской областью.



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