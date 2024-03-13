Более 30 дронов за ночь сбили ПВО в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 30 БПЛА были ликвидированы ночью 13 марта с помощью средств противовоздушной обороны в Воронежской области. Однако опасность атаки сохраняется до сих пор. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

По его словам, из-за падения обломков беспилотников незначительные повреждения зафиксированы на гражданской инфраструктуре и жилых домах. Например, в Советском районе частично разрушена кровля магазина, а в Бутурлинском районе области повреждения обнаружены в частном доме и на трансформаторной станции. При этом он уточнил, что никто не получил травм.

"Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объеме и в самые короткие сроки", – заключил глава региона.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью 13 марта обнаружили и ликвидировали беспилотник в Воронежской области. Предварительно, в результате произошедшего последствий на земле не зафиксировано.

Губернатор региона уточнил, что режим опасности атаки беспилотниками сохраняется на всей территории Воронежской области, который был объявлен в ночь на 13 марта. Гусев призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области либо от МЧС России.



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