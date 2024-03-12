Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник в небе над Воронежем. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По предварительным данным главы региона, последствий на земле нет. Гусев подчеркнул, что режим опасности от воздушных целей в области не вводился.

"Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", – добавил он.

В ночь на 12 марта несколько российских регионов подверглись атаке украинских беспилотников. К примеру, один дрон ВСУ был уничтожен в Тульской области, еще шесть БПЛА сбили в Курской области.

В Белгородской области после атаки беспилотника без света остались семь населенных пунктов, а в Орловской области в результате падения БПЛА загорелся резервуар нефтехранилища.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил об отражении БПЛА в Раменском городском округе, летевшего в сторону Москвы. Предварительно, разрушений и пострадавших на месте падения дрона нет.