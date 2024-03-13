13 марта, 09:41Происшествия
Средства ПВО РФ уничтожили за ночь и утро 58 украинских БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили за ночь и утро 13 марта 58 украинских беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что 11 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 8 БПЛА – над Брянской, 29 – над Воронежской, 8 – над Курской, 1 – над Ленинградской и еще 1 перехватили над Рязанской областью.
Ранее беспилотник атаковал нефтезавод в Рязани, там произошло возгорание. По некоторым данным, в результате пострадали два человека, их госпитализировали.
Об атаке БПЛА сообщил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его информации, средства поражения мобильной группы сбили БПЛА в Киришском районе на подлете к заводу "Кинеф". Он уточнил, что в настоящее время завод осуществляет деятельность в штатном режиме.
Кроме того, в Липецкой области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, все силы и средства приведены в максимальную готовность. Спустя время режим опасности отменили.
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