13 марта, 08:09Происшествия
Беспилотник сбили на подлете к заводу в Киришском районе Ленобласти
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства поражения мобильной группы сбили беспилотник самолетного типа в Киришском районе на подлете к заводу "Кинеф". Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в настоящее время завод осуществляет деятельность в штатном режиме.
"Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены", – заключил Дрозденко.
Утром 13 марта стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников ВСУ над Клинцовским и Унечским районами Брянской области, а также над Стародубским муниципальным округом. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений также не выявили.
Кроме того, в Липецкой области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, все силы и средства приведены в максимальную готовность. Спустя время режим опасности отменили.
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