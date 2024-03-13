13 марта, 06:40Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявили в Липецкой области
Фото: Министерство обороны РФ
В Липецкой области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
"Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность", – написал глава области.
Артамонов посоветовал местным жителям следить за дальнейшими оповещениями от правительства либо от МЧС РФ, а также быть готовыми укрыться в комнате без окон.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ над Клинцовским и Унечским районами Брянской области, а также над Стародубским муниципальным округом.
До этого сотрудник промышленного предприятия пострадал в результате украинского обстрела города Шебекино. Кроме того, при атаке ВСУ была повреждена линия электропередачи.
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