Опасность атаки БПЛА объявили в Липецкой области

Фото: Министерство обороны РФ

В Липецкой области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность", – написал глава области.

Артамонов посоветовал местным жителям следить за дальнейшими оповещениями от правительства либо от МЧС РФ, а также быть готовыми укрыться в комнате без окон.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ над Клинцовским и Унечским районами Брянской области, а также над Стародубским муниципальным округом.

До этого сотрудник промышленного предприятия пострадал в результате украинского обстрела города Шебекино. Кроме того, при атаке ВСУ была повреждена линия электропередачи.