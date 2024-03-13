Возгорание на рязанском нефтезаводе произошло после атаки БПЛА

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Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтезавод в Рязани, там произошло возгорание. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков написал в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы", – написал глава региона.

Как пишет ТАСС со ссылкой на приемное отделение больницы скорой медицинской помощи Рязани, в результате пожара госпитализированы два человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, пострадавших направили в травматологию, уточнили в медучреждении.

В свою очередь, в правоохранительных органах добавили, что на территории происшествия работают оперативные службы.

Накануне БПЛА атаковал объект топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что из-за этого на одной из установок по переработке нефти произошел пожар. Спустя время его потушили.

До этого атаке дрона подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Орле, после чего там началось возгорание. Спустя время его также ликвидировали. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, пострадавших не выявили.

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