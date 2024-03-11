Предприятия АПК в Белгородской области получат компенсации за ущерб от ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Свыше 20 сельхозпредприятий в приграничных районах Белгородской области, которые пострадали от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат компенсации в размере 334 миллионов рублей. Перечисление денег начнется 11 марта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, 21 аграрное предприятие получит выплаты. Это первый транш из 1,8 миллиарда рублей, которые российское правительство перечислило на помощь сельхозпредприятиям Белгородской области, сказал Гладков и добавил, что данная работа будет продолжена.

Губернатор отметил, что помощь крайне необходима в период весеннего сева, и предприятия, получившие урон от ударов украинской армии, нуждаются в господдержке.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, попытка террористической атаки была пресечена 10 марта около 18:15 по московскому времени.

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