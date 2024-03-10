10 марта, 19:26Происшествия
Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован силами ПВО России над Белгородской областью. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
"Десятого марта около 18:15 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что жителей Белгорода и пригорода с утра 10 марта предупредили о ракетной опасности. В МЧС порекомендовали гражданам оставаться дома и не подходить к окнам. При этом после предупреждение было отменено.
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду
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