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10 марта, 19:26

Происшествия

Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован силами ПВО России над Белгородской областью. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

"Десятого марта около 18:15 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жителей Белгорода и пригорода с утра 10 марта предупредили о ракетной опасности. В МЧС порекомендовали гражданам оставаться дома и не подходить к окнам. При этом после предупреждение было отменено.

Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду

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