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10 марта, 08:52

Происшествия

Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

Фото: ТАСС/Кирилл Чаплинский

Жителей Белгорода и пригорода предупредили о ракетной опасности. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – сообщается в публикации.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитом дроне ВСУ над территорией Белгородской области. Как уточнили в ведомстве, украинские силы направили в регион беспилотник самолетного типа.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на село Рождественка погибли два человека.

Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду

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