10 марта, 08:52Происшествия
Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
Фото: ТАСС/Кирилл Чаплинский
Жителей Белгорода и пригорода предупредили о ракетной опасности. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС.
"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – сообщается в публикации.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитом дроне ВСУ над территорией Белгородской области. Как уточнили в ведомстве, украинские силы направили в регион беспилотник самолетного типа.
До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на село Рождественка погибли два человека.
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду
Читайте также
- Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ в Горловке
- Один человек ранен в результате обстрела Херсонской области со стороны ВСУ