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10 марта, 08:40

Происшествия

Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ в Горловке

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

ВСУ сбросили с дрона на Горловку в ДНР взрывоопасный предмет, в результате чего четыре человека получили травмы. Глава населенного пункта Иван Приходько рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.

"Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ возросло до четырех", – говорится в его публикации.

До этого он сообщил о ранении работников комбината "Никитовский хлеб".

9 марта школа и Дворец культуры в ДНР получили повреждения из-за атаки ВСУ. Как уточнили в представительстве республики в СЦКК, под удар попало образовательное учреждение, которое располагается в поселке Красный Партизан, и объект культуры в Горловке.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке. В результате повреждено остекление.

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