09 марта, 15:54Происшествия
Школа и Дворец культуры в ДНР получили повреждения из-за атаки ВСУ
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Украинские войска атаковали населенные пункты в ДНР. В результате вражеской атаки оказались повреждены школа и Дворец культуры. Представительство республики в СЦКК рассказало о последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале.
"Населенный пункт Красный Партизан: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждена МБОУ Краснопартизанская школа города Ясиноватая по улице Гагарина", – уточняется в публикации.
Кроме того, в ведомстве отметили, что взрывное устройство также было сброшено в Горловке, поврежден Дворец культуры "Никитовский".
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке. В результате повреждено остекление. Однако, как сообщили в Минздраве ДНР, никто из пациентов и персонала не пострадал.
До этого удар из реактивной системы залпового огня HIMARS пришелся по ресторану в Донецке. В этот момент в заведении находилось около 50–60 человек.
Число жертв удара ВСУ по Донецку достигло 27
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