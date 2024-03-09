Школа и Дворец культуры в ДНР получили повреждения из-за атаки ВСУ

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Украинские войска атаковали населенные пункты в ДНР. В результате вражеской атаки оказались повреждены школа и Дворец культуры. Представительство республики в СЦКК рассказало о последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале.

"Населенный пункт Красный Партизан: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждена МБОУ Краснопартизанская школа города Ясиноватая по улице Гагарина", – уточняется в публикации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что взрывное устройство также было сброшено в Горловке, поврежден Дворец культуры "Никитовский".

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке. В результате повреждено остекление. Однако, как сообщили в Минздраве ДНР, никто из пациентов и персонала не пострадал.

До этого удар из реактивной системы залпового огня HIMARS пришелся по ресторану в Донецке. В этот момент в заведении находилось около 50–60 человек.



Число жертв удара ВСУ по Донецку достигло 27