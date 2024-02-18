СК РФ установит причастных к обстрелу ДНР, в результате которого пострадал военкор

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Следственный комитет (СК) России установит обстоятельства обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов ДНР, в результате которых погибли пять мирных граждан, включая одного ребенка, пострадали еще десять, в том числе военкор телеканала "Звезда". Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что были обстреляны поселок Пантелеймоновка и города Донецк, Ясиноватая и Горловка. Кроме того, в СК добавили, что в результате атаки ВСУ населенных пунктов Глотово и Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области получил ранения мужчина.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка", – говорится в публикации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что из-за детонации кассетных снарядов ВСУ в республике шесть человек, включая троих детей, были ранены. Всем пострадавшим оказывается медпомощь, уточнил он.

Также, с его слов, в результате обстрелов со стороны Украины повреждения получили шесть жилых домов в трех районах Донецка.

Число жертв удара ВСУ по Донецку достигло 27