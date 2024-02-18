ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк

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Украинская армия сбросила два взрывоопасных предмета с беспилотников на Донецк. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Там указали, что предметы были спрошены Вооруженными силами Украины (ВСУ) с БПЛА на Кировский район Донецка в 11:55 и 15:05 18 февраля. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее ВСУ обстреляли село Первомайское в ДНР. В результате атаки была ранена женщина 1941 года рождения, кроме того, повреждения получили жилой дом и линия электропередачи на улице Арсенальной в Донецке.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские военные ушли с территории крупного укрепрайона под Донецком. По его мнению, ВСУ покинули свои позиции из-за больших потерь на этом участке. Также для украинской армии там были тяжелые условия для подвоза обеспечения, добавил он.

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