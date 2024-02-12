Женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ села Первомайского в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Местная жительница получила ранение в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Первомайского в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

По состоянию на 22:00 12 февраля поступила информация о том, что ранена женщина 1941 года рождения. Кроме того, повреждения получили жилой дом и линия электропередачи на улице Арсенальной в Донецке.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате обстрела украинской армией окраины хутора Понуры Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, у людей зафиксированы осколочные ранения различных частей тела, их госпитализировали. Также повреждения получил экскаватор, добавил он.