Село Сушаны Брянской области попало под обстрел ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинские войска подвергли обстрелу село Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом пишет RT со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако повреждение получил жилой дом. Кроме того, из-за обстрела было нарушено энергоснабжение, заключил Богомаз.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Брянской области. По данным Минобороны РФ, атака была пресечена 5 февраля около 13:30.

Также стало известно, что женщина получила травмы при обстреле со стороны украинской армии поселка Теткино Глушковского района Курской области. Как уточнил глава региона Роман Старовойт, в общей сложности произошло пять прилетов.

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