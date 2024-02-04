Удар по Лисичанску стал еще одним доказательством преступной сущности Киева – МИД РФ

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Удар украинской армии по Лисичанску стал еще одним доказательством преступной сущности киевского режима и того, что ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что, предварительно, удар был нанесен с применением западного вооружения. Таким образом, данный теракт стал "благодарностью" Киева за финансовую поддержку стран Евросоюза.

По словам Захаровой, европейские граждане должны знать, что их налоги используются для закупки смертоносных систем вооружений и их отправки Киеву, который при помощи них убивает мирных жителей.

"Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников", – приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Она добавила, что российская сторона проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны Украины и будет ожидать от них скорейшего безоговорочного осуждения действий Киева.

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля. По словам главы региона Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.

По последним официальным данным, в результате обстрела погибли 20 человек. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей, несмотря на угрозу повторного удара.

Военные следователи СК РФ рассказали, что ВСУ, предположительно, использовали при ударе РСЗО HIMARS. Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал удар ВСУ по Лисичанску терактом.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске