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00:08

Происшествия

Количество погибших при обстреле ВСУ в Лисичанске увеличилось до 20

Фото: телеграм-канал "Администрация Лисичанска"

Сотрудники МЧС РФ в Лисичанске извлекли тела 20 погибших из-под завалов после обстрела ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей", – говорится в сообщении ведомства.

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля. По словам главы региона Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.

Военные следователи СК РФ рассказали, что ВСУ, предположительно, использовали при ударе РСЗО HIMARS. Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал удар ВСУ по Лисичанску терактом.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

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