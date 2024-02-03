В СК РФ предположили, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, использовали РСЗО HIMARS при ударе по пекарне Лисичанска в ЛНР. Об этом ТАСС заявили военные следователи Следственного комитета РФ.

"Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины. – Прим. ред.) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться", – рассказали собеседники агентства.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила, что число пострадавших в результате удара ВСУ выросло до 8. Она отметила, что троих раненых после оказания медпомощи отпустили домой, еще пятеро находятся в больницах города.

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.

По данным военной комендатуры, в результате обстрела погибли два человека, еще шесть мирных жителей попали в больницу. Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов здания три человека, еще до 40 человек могут находиться под ними.

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