Число раненых при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 8

Фото: телеграм-канал Mash

Количество пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск пекарни в Лисичанске выросло до 8 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Она уточнила, что троих раненых после оказания медпомощи отпустили домой, еще пятеро находятся в городских больницах.

"Один из них – в тяжелом состоянии, его уже прооперировали военные медики. Кроме того, в местной больнице дежурит бригада из Луганской республиканской клинической больницы", – подчеркнула министр.

Об обстреле пекарни сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, на место происшествия прибыли МЧС и военная комендатура. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники. Как уточнил глава региона, ВСУ знали, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба.

По данным военной комендатуры, в результате атаки ВСУ погибли два человека, еще шесть жителей Лисичанска попали в больницу. Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов здания три человека, еще до 40 человек могут находиться под ними.

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