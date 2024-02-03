Два человека погибли при обстреле пекарни в Лисичанске

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Два человека погибли в результате атаки со стороны украинских войск на пекарню в Лисичанске Луганской Народной Республики. Еще шесть человек попали в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Военную комендатуру.

"В выходные там всегда многолюдно. Сейчас из-под завалов здания извлечены три человека, еще до 40 человек могут находиться под завалами", – говорится в сообщении.

Об обстреле пекарни сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, на место происшествия прибыли МЧС и военная комендатура. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники. Как уточнил глава региона, ВСУ знали, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба.

27 января боевики киевского режима массово атаковали дронами Новую Каховку. В результате была ранена 70-летняя женщина. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

В свою очередь, Следственный комитет РФ зафиксировал последствия атаки украинских FPV-дронов по Новой Каховке и квалифицировал ее как военное преступление против жителей области.



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