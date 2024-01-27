СК РФ зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Следственный комитет РФ зафиксировал последствия атаки украинских FPV-дронов по городу Новая Каховка Херсонской области и квалифицировали ее как военное преступление против жителей области, сообщает РИА Новости.

По словам представителя СКР, военные следователи зафиксировали очередное преступление вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской области.

"Украинские боевики дроном-камикадзе атаковали автомобиль, загруженный гуманитарной помощью в городе Новая Каховка в Херсонской области", – пояснил он.

В следствии подтвердили, что при атаке украинского дрона по автомобилю с гуманитарной помощью пострадала 70-летняя женщина. В настоящий момент женщину госпитализировали. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате массовой атаки беспилотниками ВСУ в Новой Каховке в Херсонской области ранена мирная жительница.

27 января боевики киевского режима массово атаковали дронами Новую Каховку. В результате была ранена 70-летняя женщина. По словам главы региона, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Удары киевского режима пришлись по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. На улице Первомайской был поврежден общественного транспорт и автомобили. Информация о количестве пострадавших уточняется.