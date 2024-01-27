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27 января, 16:57

Происшествия

В результате обстрела Новой Каховки была ранена женщина – Сальдо

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

В результате массовой атаки беспилотниками ВСУ в Новой Каховке в Херсонской области ранена мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Как сообщил Сальдо, 27 января боевики киевского режима массово атаковали дронами Новую Каховку. В результате была ранена 70-летняя женщина. По словам главы региона, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Удары киевского режима пришлись по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. На улице Первомайской был поврежден общественного транспорт и автомобили. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что женщина погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

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