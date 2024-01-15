Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы

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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял автомобиль Лисичанской центральной городской больницы на дороге Приволье – Новодружеск. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, инцидент произошел 15 января примерно в 10:00–11:30. В результате обстрела водитель автомобиля получил ранения различной степени тяжести, поэтому его доставили в больницу. При этом министр уточнила, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Также сильные повреждения получил сам автомобиль, в связи с чем использовать его дальше в работе не представляется возможным.

"Украинские силовики продолжают свою агрессию против гражданского населения, нанося удары по медицинским автомобилям, тем самым все больше убеждая, что они воюют с обычными людьми, у которых нет в руках оружия", – заключила Пащенко.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате атаки дрона в Лисичанске, произошедшей 16 декабря 2023 года. В свою очередь, глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что в настоящий момент нет никакой угрозы жизням пострадавших.



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