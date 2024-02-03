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03 февраля, 21:55

Происшествия

В правительстве ЛНР назвали удар ВСУ по пекарне в Лисичанске терактом

Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска

Киев совершил теракт, ударив по пекарне в Лисичанске, где горожане в субботний день отдыхали семьями. Об этом в телеграм-канале правительства региона заявил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

По словам Говтвина, в субботу, 3 февраля, укрофашисты совершили очередной теракт.

"Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день – суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан", – сказал зампред правительства ЛНР.

Киев обстрелял пекарню в Лисичанске 3 февраля. По данным главы региона Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что количество погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске в ЛНР выросло до восьми человек. Предположительно, еще десять человек были найдены под завалами кафе.

Военные следователи Следственного комитета РФ рассказали, что ВСУ, предположительно, при ударе использовали РСЗО HIMARS.

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