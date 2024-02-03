Число погибших при обстреле ВСУ Лисичанска увеличилось до 8

Фото: ТАСС/администрация Лисичанска

Количество погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске в ЛНР выросло до 8. Об этом сообщило правительство региона в своем телеграм-канале со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.

"По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли 8 человек, 10 – получили ранения различной степени тяжести", – указано в сообщении.

Отмечается, что спасатели нашли под завалами, предположительно, еще 10 человек, среди которых также есть погибшие.

Пащенко уточнила, что в город из Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) направили еще три кареты скорой помощи для госпитализации раненых.

Ранее в региональной военной комендатуре сообщали, что в результате обстрела погибли семь человек, еще 23 могли оставаться под завалами. Также в Луганском республиканском центре экстренной помощи и медицины катастроф указали, что четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии.

В свою очередь военные следователи Следственного комитета РФ рассказали, что ВСУ, предположительно, при ударе использовали РСЗО HIMARS.

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске 3 февраля. По данным главы региона Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.

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