Количество погибших после удара ВСУ по Лисичанску выросло до 7

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Семь человек погибли, еще 23 могут оставаться под завалами после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске в ЛНР. Об этом РИА Новости заявили в региональной военной комендатуре.

"Семь человек погибли, порядка 23 остаются под завалами. Спасательная операция продолжается", – указали в ведомстве.

Также ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава ЛНР сообщил, что состояние трех пострадавших, госпитализированных после обстрела, оценивается как средней тяжести.

"По данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют", – говорится в сообщении.

Ранее военные следователи Следственного комитета РФ рассказали, что ВСУ, предположительно, при ударе использовали РСЗО HIMARS.

Кроме того, глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко рассказала, что количество пострадавших в результате удара ВСУ выросло до 8. Она уточнила, что троих раненых после оказания медпомощи отпустили домой, еще пятеро остались в больницах города.

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля. По информации главы региона Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.

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