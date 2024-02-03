Белгородскую область за сутки атаковали 13 украинских беспилотников

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За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 13 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что по селу Щетиновка выпустили пять артиллерийских снарядов. В селах Наумовка и Красный Хутор ВСУ использовали по одному дрону-камикадзе. Над селами Соломино и Мясоедово система ПВО сбила по одному БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе беспилотник сбросил взрывное устройство на село Пороз. В результате прогремел взрыв. Повреждения получил экскаватор, однако никто не пострадал.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попало село Графовка. Там зафиксировали четыре прилета. Повреждения получили легковой автомобиль и четыре частных дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. В настоящий момент повреждения газопровода устранены, а электроснабжение восстановлен.

В Новооскольском городском округе система противовоздушной обороны сбила два беспилотника самолетного типа. Упавшие обломки одного из БПЛА выбили окна, посекли кровлю, фасад и забор частного дома в хуторе Подольхи. Также повредился автомобиль КАМАЗ. Никто не пострадал.

В Ракитянском районе в Илек-Кошарском сельском поселении система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Повреждений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сумме семь украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.

В военном ведомстве уточнили, что четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два – над Волгоградской и еще один над Ростовской областью.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, после падения сбитого дрона возникло возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. В результате произошедшего никто не пострадал. На данный момент открытое горение на заводе уже ликвидировано.