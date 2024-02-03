Силы ПВО уничтожили 7 украинских БПЛА в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сумме семь украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два – над Волгоградской и еще один над Ростовской областью.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, после падения сбитого дрона возникло возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.

В результате произошедшего никто не пострадал, добавил он. На данный момент открытое горение на заводе уже ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание нефтепродуктов на площади в 300 квадратных метров. Позже пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 100 "квадратов". В МЧС также сообщили, что при пожаре пострадавших не было.