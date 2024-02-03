Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области – губернатор

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Система противовоздушной обороны сработала в Новооскольском городском округе Белгородской области. Был уничтожен беспилотник самолетного типа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. При падении обломков БПЛА в хуторе Подольхи в одном из частных домов были выбиты окна, а также посечены кровля, фасад и забор. Кроме того, повреждения получил припаркованный неподалеку "КАМАЗ".

"Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", – написал Гладков.

В ночь на 3 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотника на подлете к Воронежу. Он уточнил, что в результате случившегося пострадавших или каких-либо разрушений на земле нет.

До этого украинские войска обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области, из-за чего пять населенных пунктов остались без электричества.