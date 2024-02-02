Мужчина получил контузию после обстрела ВСУ жилого дома в Курской области

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Местный житель получил контузию после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Гуева Суджанского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, украинский снаряд попал в жилой дом. Пострадавшему мужчине уже оказали необходимую медпомощь, добавил Старовойт.

Губернатор добавил, что после атаки со стороны Украины здание оказалось сильно повреждено. Он уточнил, что местные власти помогут собственнику в восстановлении и ремонте жилья.

Ранее ВСУ обстреляли село Свердликово, в результате атаки никто не пострадал. По информации Старовойта, повреждения получили два соцобъекта, шесть домов и автомобиль. Кроме того, была нарушена работа газопровода и линии электропередачи.

До этого украинская армия атаковала село Гоголевка. Из людей никто не пострадал, однако взрыв повредил подстанцию, из-за чего в населенном пункте не было света.

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