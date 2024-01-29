ВСУ обстреляли село Свердликово под Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинская армия открыла огонь по селу Свердликово в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Свердликово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал", – написал глава региона.

После обстрела в селе выявили повреждения двух социальных объектов, шести частных домов и автомобиля. Более того, ВСУ нарушили работу газопровода и линии электроснабжения.

Губернатор добавил, что собственникам поврежденных домов окажут помощь в восстановлении. Работы начнут, как только позволит обстановка.

До этого Старовойт сообщал об обстреле Гоголевки. Взрыв повредил подстанцию, из-за чего в населенном пункте пропал свет. Никто из местных жителей не пострадал.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк