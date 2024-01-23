ВСУ обстреляли село Гоголевка Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинская сторона обстреляла село Гоголевка Суджанского района Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, среди жителей пострадавших нет. Однако взрыв повредил подстанцию, из-за чего в населенном пункте отсутствует свет.

Старовойт заверил, что специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения, как только позволит обстановка.

Ранее ВСУ обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области. В результате атаки из-за взрыва были выбиты окна в спортзале и столовой местной сельской школы.

До этого Старовойт объявлял о ракетной опасности в Курске. Губернатор призвал жителей не подходить к окнам. Также он рекомендовал гражданам укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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