ВСУ обстреляли село в Курской области, в котором выбило окна в местной школе – губернатор

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Никто из жителей не пострадал", – уточнил он.

В результате атаки из-за взрыва были выбиты окна в спортзале и столовой местной сельской школе. Глава региона пообещал приступить к ремонту как только на то позволит обстановка.

Ранее Старовойт объявлял о ракетной опасности в Курске. Губернатор призвал жителей не подходить к окнам. Также он рекомендовал гражданам укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

17 января стало известно, что украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение в селе Свердликове Суджанского района. А 15 числа сообщалось об уничтожении 3 ракет ВСУ над Фатежским районом Курской области.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов