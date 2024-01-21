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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА в Тульской области
Фото: 123RF/aapsky
Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Тульской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Очередная попытка украинской стороны совершить атаку по объектам РФ была пресечена 20 января около 23:50 по московскому времени.
Ранее в военном ведомстве РФ уже сообщали об уничтожении украинских беспилотников над территориями Смоленской и Орловской областей.
До этого бригада скорой помощи попала под обстрел украинских войск в Горловке. В результате случившегося ранения получила фельдшер.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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