Оператор ПВО в России назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракету ADM-160B MALD, созданную в США, сложнее всего сбить российским военнослужащим в зоне СВО. Об этом рассказал РИА Новости оператор ЗРК "Тор-М2" с позывным Стаф.

Так, Минобороны РФ ранее сообщили о том, что именно эти две ракеты впервые удалось перехватить российским военным в зоне спецоперации. При этом официально США не объявляли о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных снарядов.

"Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель", – заявил оператор.

Однако он раскрыл, что ВС РФ уже придумали некоторые хитрости для эффективного перехвата данных целей.

ADM-160B MALD сочетает в себе и ракету, и беспилотник. Ее выпускают из самолета, однако снаряд является боевой частью.

Главной задачей такого снаряда является провокация ПВО противника на ее сбитие, раскрыв тем самым локацию батареи. Таким образом, MALD выступает в качестве мишени.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о нехватке боеприпасов на Украине и потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения украинской армии на фронте. Он также раскритиковал недавнее решение Бундестага об отказе поставок Украине крылатых ракет Taurus.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, которая была подготовлена Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами ФРГ. Так, против поставок ракет проголосовали 485 депутатов, за резолюцию высказались 178 парламентариев.



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