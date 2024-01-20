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20 января, 23:50

Происшествия

ПВО сбили украинский БПЛА над Орловской областью – Минобороны

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Орловской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА самолетного типа был сбит в примерно 22:30 по московскому времени.

В этот же день, в субботу 20 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области. Глава региона рассказал, что никто не пострадал, однако из-за взрыва были выбиты окна в спортзале и столовой в местной сельской школе.

В субботу ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Обошлось без пострадавших, но в одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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