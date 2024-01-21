Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Смоленской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка террористической атаки ВСУ по объектам на территории РФ была пресечена 20 января около 23:50 по московскому времени.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Орловской областью.

До этого украинские войска обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в результате атаки из-за взрыва были выбиты окна в спортзале и столовой в местной школе.