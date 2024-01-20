Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью – Минобороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Попытка террористической атаки Украины была пресечена около 06:30 по московскому времени. При помощи данного дрона ВСУ планировали ударить по объектам на территории РФ, добавили в ведомстве.

19 января ВСУ атаковали с помощью беспилотника объекты на территории города Клинцы в Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, его подавили средства РЭБ. При уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Никто не пострадал.

На месте падения началось возгорание. К ликвидации огня привлекли пожарный поезд, который прибыл к территории происшествия с пятью тоннами пенообразователя и 120 тоннами воды.

Площадь пожара на нефтебазе составила более 1 тысячи квадратных метров. Согласно информации оперативных служб, там происходит возгорание четырех резервуаров с бензином.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов