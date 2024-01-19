В Клинцах эвакуировали жителей домов возле горящей нефтебазы

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Жителей домов, расположенных недалеко от нефтебазы в Клинцах Брянской области, где ранее загорелись четыре цистерны с бензином, эвакуировали на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам", – написал он в своем телеграм-канале, отметив, что для владельцев домов в границах ЧП организовали пункты временного размещения.

Контроль за качеством воздуха в районе пожара осуществляет Роспотребнадзор. Спасатели присвоили возгоранию повышенный ранг сложности.

Пожар на нефтебазе в Клинцах произошел после атаки беспилотника. В момент подавления БПЛА системами радиоэлектронной борьбы с него на объект упал боеприпас. О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.

Позже стало известно, что площадь возгорания на объекте увеличилась до тысячи квадратных метров. По информации оперативных служб, это произошло из-за горения цистерн с бензином, общий объем горючего в которых составлял шесть тысяч кубометров.

