Украинский беспилотник сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку с помощью беспилотника атаковать объекты на территории города Клинцы Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, средства РЭБ Минобороны РФ подавили БПЛА самолетного типа. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

По предварительным данным, никто не пострадал. При этом загорелись резервуары в обваловании. На месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра.

Ранее сообщалось, что дежурная система ПВО РФ уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. Атака украинской стороны по объектам РФ была пресечена в 06:40 по московскому времени.

До этого стало известно, что в ночь на 18 января в Ленинградской области ПВО России сбила беспилотник. По данным российского оборонного ведомства, дрон был запущен с украинской стороны.

Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в результате инцидента пострадавших нет. Вместе с тем он поделился, что власти находятся в постоянном контакте с силовыми структурами.

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