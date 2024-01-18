В Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Министерство обороны РФ

В Белгороде запустили оповещение ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона посоветовал горожанам не подходить к окнам в помещениях и укрыться в комнатах со сплошными стенами: ванная, кладовая, коридор и так далее.

"Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал Гладков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в ночь на 18 января отразили в городском округе Подольск атаку беспилотника, летевшего на Москву. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили еще один беспилотник над территорией Ленинградской области. В военном ведомстве уточнили, что атака дронов была отражена около 01:30 по московскому времени.

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