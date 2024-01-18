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02:35

Происшествия

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА в Ленинградской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник самолетного типа над территорией Московской области и еще один перехватили над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что атака дронов была отражена около 01:30 по московскому времени. При помощи данных БПЛА Украина попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, отметили в Минобороны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили в городском округе Подольск атаку беспилотника, летевшего на Москву. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил мэр столицы.

До этого также были уничтожены две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехвачены три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего пострадавших нет.

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