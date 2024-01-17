ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Фото: ТАСС/Иван Шаповалов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

По его предварительным данным, никто не пострадал, частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение.

Экстренные и оперативные службы работают на месте инцидента, уточнил он. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Накануне силы ПВО России ликвидировали БПЛА самолетного типа ВСУ над Трубчевским районом Брянской области. Богомаз уточнял, что пострадавших или разрушений нет.

Днем 16 января украинская сторона обстреляла село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал. Однако губернатор региона сообщил, что обстрел привел к повреждению четырех домов, сельхозтехники, хозпостройки и нарушению энергоснабжения.

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